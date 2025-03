Durante la conferencia de prensa de la pelea que tendrá la boxeadora costarricense Yokasta Valle y la estadounidense Marlen Esparza, este sábado en México, la anunciadora dejó a muchos con la boca abierta, al presentar a Yokasta Valle y decir “viene desde San José, Costa Rica, pero representa a Nicaragua”. Ante esto Yoka hizo una cara de sorprendida, sin embargo, ni ella ni ninguna otra persona la contradijo. Recordemos que Yokasta nació en Matagalpa, pero adquirió la nacionalidad costarricense.

En esta ocasión pasó de las 105 libras a las 112 libras, para pelear a 10 asaltos, el sábado en Cancún, México. “Es la primera vez que peleo en México y subir las dos divisiones es un gran reto. Es pelear ante una campeona unificada y una campeona olímpica. Vamos a demostrar de qué estamos hechas. Va a ser una gran pelea y yo estoy más que lista para demostrarle al público mexicano que las mujeres damos un gran espectáculo. Mucha gente ni sabe lo que se va a perder si no la ven”.

Marlen Esparza

Por su parte, Marlen Esparza saca pecho y responde “yo tengo algo que ella no sabe y estoy dispuesta a tomar el reto. En realidad, por qué no subir o bajar, no es nada raro, es importante tener esa flexibilidad”.

Valle y Esparza se medirán el sábado en 10 asaltos

La velada es organizada por la promotora del expugilista Óscar de la Hoya, quien tuvo muy buenas palabras hacia las contendientes. “Esta pelea es muy importante porque pone a dos muy buenas boxeadoras en el cuadrilátero. El boxeo femenino está en crecimiento y estas dos damas han ido de puerta en puerta y de piedra en piedra, haciendo crecer sus carreras. A la ganadora se le abrirán puertas de gran tamaño”.

La cara que puso Yoka cuando la presentaron

Valle, es actual campeona de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo y vuelve al cuadrilátero el próximo sábado en Cancún, Quintana Roo, México.