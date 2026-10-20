Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La boxeadora costarricense Yokasta Valle dejó ver un poco más de su lado personal al responder varias preguntas de sus seguidores en sus redes sociales, donde habló sin rodeos sobre su futuro matrimonio, su postura ante las infidelidades y la maternidad.

Foto: Redes sociales

La deportista, quien se prepara para dar un importante paso en su vida sentimental, fue consultada sobre con quién se casaría y respondió de manera directa: “Me voy a casar con mi prometido”.

La respuesta llega meses después de que Valle confirmara públicamente sus planes de boda para este 2026, aunque ha mantenido bajo perfil varios detalles de la relación y de la celebración.

En junio pasado, la pugilista también contó que deseaba casarse por la Iglesia católica para cumplir un anhelo especial de su familia.

Pero el tema amoroso no quedó ahí. Cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad, la campeona dejó clara su posición y descartó darle una segunda oportunidad a una pareja que le falle de esa manera.

“No perdono infidelidades, en caso de enterarme dejo a mi pareja y listo”, contestó, dejando claro que, para ella, una traición sentimental sería motivo suficiente para terminar la relación.

¿Y qué pasa con la maternidad?

Otra de las preguntas que llamó la atención fue si le gustaría convertirse en mamá. Valle acompañó su respuesta con una fotografía en la que aparece alzando a dos menores y escribió: “Ya lo soy”.

Esto hace referencia a un vínculo maternal con dos de sus sobrinos, a quienes cría como si fueran sus propios hijos.