

Paulina Carmona Ureña

La boxeadora costarricense Yokasta Valle enfrentará a la estadounidense-mexicana Yadira Bustillos el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, en su primera defensa del título mundial WBC con Most Valuable Promotions (MVP), la promotora del influenciador y también boxeador Jake Paul. La pelea será transmitida por Netflix y formará parte de la cartelera que tendrá como pelea estelar a Paul enfrentando a Gervonta “Tank” Davis.

Valle llega a este combate con un récord de 33 victorias, 10 por nocaut, y tres derrotas. La costarricense expresó su entusiasmo por la oportunidad de pelear en la cartelera debut de MVP y defender su título mundial.

“Muy feliz de anunciar mi próxima pelea. Esta será mi primera defensa del título mundial WBC, y hacerlo en la cartelera debut de MVP junto a Jake Paul lo hace aún más especial. He trabajado toda mi vida para estos momentos, y sé lo que se necesita para mantenerme en la cima”, agregó.

La campeona también destacó la fortaleza de su rival y la importancia de estar bien preparada. “Mi rival es fuerte y estará en casa, además tiene hambre de triunfo, pero no es algo a lo que ya no me he enfrentado. Mi confianza me la da mi preparación, con disciplina y con corazón. Representar a Costa Rica es mi mayor motivación”, mencionó.

Yokasta se refirió al impacto de su pelea para el boxeo femenino y su motivación personal. “El panorama del boxeo femenino se está abriendo y hay muchas grandes rivales en el camino, pero antes que nada necesito ganar esta pelea de manera contundente. El 14 de noviembre, el mundo verá por qué no soy solo una campeona: estoy aquí para inspirar y seguir rompiendo barreras para las mujeres en el boxeo y el deporte”, aseguró.

Por su parte, su hermana Naomy Valle hará su debut con MVP este sábado, 27 de setiembre frente a la italiana Federica Macri en el Teatro Saint-Denis de Montreal, Canadá, con transmisión de DAZN. Naomi fue la primera en firmar con la promotora MVP pero no había podido debutar.