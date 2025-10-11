La familia es mucho más que un grupo de personas que viven juntas. Es el lugar donde aprendemos a amar, respetar, compartir y crecer como seres humanos. Es ahí donde se forman los valores que nos acompañan toda la vida. Por eso, cuando se rompe el contacto entre sus miembros, especialmente entre padres e hijos, se afecta profundamente la identidad y el bienestar de todos.

En Costa Rica, el Derecho de Familia busca proteger esos lazos, sobre todo cuando hay conflictos que impiden la comunicación entre padres, hijos y otros familiares cercanos. Negar el contacto familiar no solo es injusto, también puede dañar emocionalmente a los menores, quienes necesitan de ambos progenitores y a su familia extensa (abuelos, tíos, primos) para desarrollarse plenamente.

La ley reconoce que las personas menores tienen derecho a mantener relaciones con sus padres, incluso si no viven con ellos. Este derecho está respaldado por tratados internacionales y leyes nacionales, como el Código de Familia y el Código de Niñez y Adolescencia, así como en el Código Procesal de Familia. Violentar ese derecho podría inclusive llevarles a consecuencia de perdida de custodia o inclusive causas penales.

La persona juzgadora debe escuchar la voz de los menores, en una forma activa y efectiva, para que puedan expresar su opinión, la cual si bien no es decisiva, debe ser valorada porque ellos también son protagonistas del proceso.

Cuando un padre o madre no ha tenido contacto con su hijo por mucho tiempo, puede pedir medidas urgentes para restablecer ese vínculo. Estas medidas deben ser graduales y adaptadas a la rutina del menor, buscando siempre su tranquilidad y bienestar. Es importante que haya apoyo emocional, sobre todo en los primeros encuentros.

Los jueces tienen la responsabilidad de garantizar que estos espacios de encuentro se cumplan y que nadie interfiera en ellos. Las decisiones pueden revisarse y ajustarse con el tiempo, según las necesidades de la persona menor.

Ver a la familia (progenitor, abuelos, tíos y otros) no es un privilegio, sino un derecho. La interrelación familiar es vital para construir identidad, fortalecer valores y asegurar el desarrollo emocional. Defender este derecho es proteger el futuro de nuestra sociedad. Hoy tenemos distintos mecanismos con el Código Procesal de Familia para lograr que ese derecho sea una realidad.