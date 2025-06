Natalia Díaz Quintana, exministra de la Presidencia de la actual administración y exdiputada en el periodo legislativo 2014-2018 quedó ratificada como candidata de Unidos Podemos, asegurando que, no apuesta por ser parte de una continuidad, sino “una evolución de ese cambio”.

La exjerarca compartirá su fórmula con presidencial con Jorge Ocampo, expresidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y del diputado independiente Luis Diego Vargas. En entrevista con Diario Extra, Díaz aseguró que el Gobierno actual les abrió los ojos a muchas personas y se encargó de señalar en gran parte los errores que se están cometiendo en política pública, sin embargo, ella asegura no ser herencia directa de esta administración y buscará aportar soluciones al país. Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.

“El enemigo es el alto costo de vida”

• Según la candidata, en las próximas elecciones, el principal reto que enfrenta es el abstencionismo, lejos de mencionar rivales políticos, considera que “la apatía de la gente es lo peor que le puede pasar a un país”.

• “El enemigo para mí es el alto costo de la vida, el desempleo. Ese es el enemigo real. Cuando no hay trabajo, cuando la gente no tiene oportunidades, cuando hay un estado que bloquea y obstaculiza, ese es el verdadero enemigo, no hay ningún otro partido político”.

• Sobre esto, la exfuncionaria aseguró que su recorrido como servidora pública y experiencia en el sector privado le ayudará para impulsar a las personas emprendedoras.

• “Creemos que el Estado tiene que estar al servicio del ciudadano que no obstaculice, que flexibilice y que no sea una traba”.

Sin coaliciones y sin doble postulación

• Pese a que en el 2022 aspiró a la presidencia bajo la figura de la doble postulación, en esta ocasión el primer lugar por San José lo ocupará Freddy Morera, quien fue su viceministro de la Presidencia.

• “Hace 4 años lo hice. Eran condiciones muy distintas, creo que la apuesta es para la presidencia de la República. Creo firmemente en que lo vamos a lograr”.

• También descartó que busque generar coaliciones con otras agrupaciones políticas.

• “Es un tema que no hay ambiente el país para eso”

No es la continuidad del Gobierno

• Aunque asegura no tener comunicación con Rodrigo Chaves desde que dejó su puesto, Díaz asegura que “no habla mal de donde trabajó” y aunque señale cosas buenas de la actual administración, afirma que ella no es esa continuación.

• “Yo no soy una heredera directa de este Gobierno, no soy una continuidad, soy una evolución de ese cambio, creo en las cosas buenas que han hecho, pero creo que mejorar es posible”.

• Además, cuestiona que uno de los principales errores de esta administración fue no ejecutar las soluciones ante los problemas que han denunciado ellos mismos durante estos 3 años.

• “Faltan soluciones, falta pasar de las denuncias a las soluciones”.

¿Por qué merecen llegar a Zapote?

• “Este proyecto tiene mucho más tiempo que la actual administración. Yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento, he recorrido el país de punta a punta. Tengo más de 20 años de estar en política, 7 de haber iniciado este proyecto. Soy una persona con valores firmes que tiene un proyecto a largo plazo. Este es un partido que está para grandes cosas”.

Temas:

• ¿Mega-cárcel?: Siempre he defendido eso, me parece que es muy importante, es una de nuestras prioridades.

• FEES: Es muy difícil de cumplir y hay otro problema muy serio y es el de una autonomía malentendida.

• Explotación y exploración de gas: Es un tema muy complejo. Yo en algún momento lo avalé siempre que se manejara de una forma sostenible, hay que analizar.

• Aborto: Terapéutico cuando la vida de la madre está en riesgo.

• Listas de espera: Jornadas de producción después de la jornada ordinaria.

• Tren de pasajeros: Nos enfocamos en lo que viene de esta administración.

• ¿Quién la financia?: Donaciones de partidarios, en especie y bonos.

• Alianza del Pacífico: Hay que enfocarse en otras cosas.

• Venta del BCR: No es viable en estos momentos.

• ¿Elevar la edad de pensiones?: Hay que formalizar a la gente. Es una discusión de otro momento.

• Sistema único de pensiones: Sería lo ideal, lo establece nuestra Constitución

• Más diputados: No, es un sistema que habría que reformar con 38 votos.

• Estado Laico: No será una prioridad en mi caso.

• ¿Qué hacer con el ROP?: Es un tema muy complejo.

• Apertura de Recope: No es una prioridad en este momento.

• 5G chino en Costa Rica: Es un tema que tendremos que analizar.

• ¿Relaciones con Israel?: No es un tema que voy a analizar en este momento, no lo veo como un tema prioritario ni mucho menos.