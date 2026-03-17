“Yo no sabía qué había dentro de la refrigeradora”

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El sospechoso del homicidio de la joven Nadia Peraza, aseguró en el juicio que no sabía qué había dentro de la refrigeradora donde fueron encontrados los restos de la víctima.

El imputado, de apellido Buzano y quien era la expareja de la víctima, dio una declaración muy corta donde brindó detalles de su relación con la joven y donde defendió su inocencia.

Consultado por su abogado si sabía de lo que contenía la refrigeradora, dijo desconocerlo.

Esto a pesar de que él la transportó en una mudanza de apartamento y la colocó afuera de una nueva vivienda donde decidió instalarse tras la desaparición de Peraza en febrero de 2024.

Buzano negó que la persona con la que convivía le reclamara por el olor que desprendía la refrigeradora y dijo que nunca le pidieron limpiarla.

Además, afirmó que el aparato quedó fuera de su nueva casa porque le reclamaron que era muy fea, y no lo dejaron conservarla.

Se espera que la tarde de este martes empiecen las conclusiones del juicio, que podría finalizar esta misma semana con la decisión del Tribunal.