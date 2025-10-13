El exviceministro de Justicia Walter Hernández buscará convertirse en el presidente número 50 de Costa Rica por medio del Partido Justicia Social Costarricense.

Con una amplia trayectoria como docente, abogado y diplomático, el jurista de 66 años aspira a llegar a Zapote sin seguir una ideología política definida, pues asegura tener una mezcla de creencias y propuestas basadas en lo que, a su juicio, más conviene al país, como en el caso de la generación energética.

“Yo soy costarricense, ¿eso qué significa? Que tengo cosas que si usted es extranjero y las ve dice ‘usted es izquierda’, como, por ejemplo, yo creo en el monopolio del ICE porque creo en la producción de energía eléctrica. Pero si usted me pregunta a mí por los impuestos, creo que cobramos demasiados impuestos, son excesivos y no es que sea de derecha, es que soy costarricense”, subrayó. Bajo la promesa de ser el candidato mejor preparado para ganar las elecciones y un currículum que abarca puestos como el de embajador de Costa Rica en Venezuela, Hernández apuesta por atacar los tres principales problemas del país: seguridad, educación y bienestar social. Este es un extracto de la conversación que sostuvo con este medio.