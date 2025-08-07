Yiyo Alfaro y Choché Romano, reconocidos conductores y creadores de contenido, siguen cosechando éxitos en el mundo digital.

Esta vez, su proyecto “El pódcast de Yiyo y Choché” ha sido premiado a nivel internacional.

El próximo mes de octubre, ambos viajarán para recibir el prestigioso galardón de los Latin Podcast Awards 2025, donde su pódcast fue reconocido como el más destacado de toda Latinoamérica.

“No podemos creerlo, ¡ganamos!”, comentaron ambos en sus redes sociales.

Este triunfo es aún más significativo, pues competían con otros proyectos de países como Estados Unidos, México, Argentina y República Dominicana, entre otros.