Luis Antonio Marín Murillo, el “Yiyo” Marín, para los amigos, es el nuevo técnico del equipo Internacional Formando Atletas, el popular Inter FA de El Salvador. Desde ese país conversó en Extra Radio 92.3 F.M. y dio su criterio sobre el momento que vive la Selección Mayor de Costa Rica. Cuando le preguntamos si era recomendable convocar a algunos veteranos para el juego del 9 de octubre en San Pedro Sula, ante Honduras señala que sí. Sin embargo, defiende el proceso de jóvenes y menciona que no se puede tirar el trabajo realizado con la sangre joven.

“Creo que lo que tiene que enfocarse es en una base que no la podemos cambiar. No puede meter 10 jugadores, sino todo el trabajo lo tiraría a la basura. Creo que sí hay jugadores de más espuela y experiencia que podrían aportar. Tienen que ver que no es solo por tener experiencia, sino que están en un rendimiento bueno en el torneo local. No es lo mejor decir nombre, pero es momento de tener claro de que sí hay 3, 4 o 5 jugadores que están en un momento bueno”.

Agrega que se refiere a futbolistas que ya tienen eliminatorias a sus espaldas e incluso mundiales. “Hay que ser claros que nuestra posición ahora es bien complicada. Nos jugamos el mundial en octubre, en dos partidos. Nos jugamos el mundial en octubre, en dos partidos y mucho de lo que venga nos lo jugamos en Honduras. No podemos desaprovechar a hombres con inteligencia y el buen momento por el que pasan ellos”.

Menciona que aceptó dirigir al Inter FA de El Salvador porque es un proyecto con margen de crecimiento. En este club hay dos costarricenses, los hermanos José y Ricardo Ortíz, quienes son dueños de una empresa financiera.

El cuadro de Marín se ubica en la posición 10 de la tabla de 12 equipos participantes. En 11 partidos solo ha ganado 1, ha empatado 5 y perdido 5, para 8 puntos. El líder es el Luis Ángel Firpo, del entrenador costarricense Marvin Solano.