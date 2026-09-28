Yara Jiménez tendrá la primera gira oficial al exterior: Este es el motivo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció que viajará a Madrid, España, para participar en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, encuentro que, según informó, va a copresidir.

La primera gira oficial al exterior de Jiménez como presidenta del Congreso, se realizará los próximos 1 y 2 de octubre y reunirá a representantes de parlamentos de distintos países iberoamericanos. El Congreso de los Diputados de España confirmó que el foro abordará temas como inteligencia artificial, democracia, igualdad de género y diplomacia parlamentaria.

“Con gran orgullo representaré a Costa Rica en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se llevará a cabo en Madrid, España, y que tendré el honor de copresidir”, comunicó Jiménez.

La legisladora agradeció a la Secretaría General Iberoamericana por tomarla en cuenta para esta labor y afirmó que asumirá la representación “con orgullo en nombre de nuestra amada Costa Rica”.

La inauguración del encuentro tendrá lugar el jueves 1 de octubre en el Congreso de los Diputados y será presidida por el rey Felipe VI. Posteriormente, las sesiones de trabajo también se desarrollarán en el Senado español y el foro concluirá el viernes 2 de octubre.

El XII Foro Parlamentario forma parte de las actividades previas a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para noviembre en España.