Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que la Asamblea Legislativa ya dio inicio al trámite formal tras las denuncias interpuestas contra el diputado Fernando Obaldía, del partido Pueblo Soberano; sin embargo, aclaró que cree que el tema no se someterá a discusión en el Plenario durante esta semana.

Al ser consultada sobre el avance del expediente y su eventual llegada al debate legislativo, la jerarca parlamentaria indicó que el caso se mantendrá sujeto a los tiempos y cauces reglamentarios instaurados.

“En esta semana no creo que se vea, pero ya iniciamos el proceso conforme a la normativa”, detalló Jiménez.

2 denuncias en la Fiscalía

El pronunciamiento se da luego de que la Fiscalía General recibiera una segunda denuncia formal en contra de Obaldía por el presunto delito de acoso predatorio, sumándose a la primera acción legal presentada a inicios de semana contra el congresista de la bancada oficialista.

Por su parte, la fracción de Pueblo Soberano afirmó que no minimizará las acusaciones planteadas contra el legislador, mientras que el Directorio Legislativo se limitó a confirmar la recepción formal de las notificaciones relativas al caso.

En la legislación costarricense, el delito de acoso predatorio castiga a quien hostigue a una persona de forma reiterada y sin su consentimiento, vulnerando su intimidad o afectando el desarrollo normal de su vida privada.

De momento, el procedimiento interno del Parlamento continuará su curso normativo antes de ser trasladado a la agenda de los diputados en el recinto principal.