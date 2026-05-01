Yara Jiménez sobre candidaturas de la oposición: “Probablemente nos toma por sorpresa”

Tras ser juramentados en sus nuevos cargos, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, aseguró que desconocía los acuerdos de la oposición para presentar candidatos al directorio. A la vez, mencionó que respetará la decisión y que se revisarán los proyectos de ley que propusieron las fracciones de oposición.

“Probablemente nos toma por sorpresa. Sin embargo, es algo natural en este tipo de procesos políticos. Lo respetamos”, dijo Jiménez.

Jiménez aseguró ante los acuerdos de la oposición, la fracción oficialista permanece unida.

“Nosotros como fracción estamos unidos y tendemos los puentes de la posibilidad para conversar junto a ellos sus puntos de vista”, dijo Jiménez.

Sobre los proyectos de ley presentados por las fracciones de oposición, Jiménez aseguró que se deberán revisar.

“Nuestro partido tiene ya una agenda y la estaremos señalando, que será la agenda oficial”, añadió Jiménez.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) consiguió el control total de los 6 cargos del Directorio de la Asamblea Legislativa, al contar con 31 votos, frente a los 26 con los que cuenta la oposición.

Finalmente, aseguró que espera que los diputados de oposición se sumen “en las propuestas patrióticas”.

El directorio quedó conformado de la siguiente manera: