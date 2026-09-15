Yara Jiménez recibe reconocimiento de restaurante en Cartago

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, recibió un reconocimiento durante una actividad privada realizada el sábado 12 de setiembre.

La legisladora compartió posteriormente fotografías del encuentro, en las que aparece recibiendo el homenaje y participando de un baile durante la actividad.

De acuerdo con la invitación del evento, la actividad fue organizada por El Boyero Restaurante Catering Service bajo el nombre de “Homenaje cívico y comunitario” y estuvo dedicada a Jiménez, a quien se presentó como “Hija de San Rafael”.

“Es un evento privado dedicado a ella”, indicaron desde el despacho de la presidenta legislativa ante la consulta de Grupo Extra.

El encuentro inició a las 11:00 a. m. y contempló una presentación de baile folclórico infantil de la Escuela Manuel Ortuño y la participación del grupo de mascaradas La Kalimana.

En la invitación, los organizadores describieron la actividad como “un encuentro íntimo y familiar para celebrar con orgullo nuestras raíces costarricenses”.