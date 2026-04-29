Yara Jiménez propone que diputados rindan informe de labores cada 6 meses

La diputada electa por el partido Pueblo Soberano y eventual presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, impulsa una transformación profunda en la forma en que los legisladores rinden cuentas a la ciudadanía.

En entrevista con Grupo Extra, la futura legisladora comentó que dentro de sus propuestas, aparece una que consiste en la implementación de un informe semestral de labores obligatorio para cada diputado, con el objetivo de que los costarricenses tengan total claridad sobre la gestión y los movimientos de sus representantes.

Según Jiménez, esta iniciativa busca que los ciudadanos “puedan entrar con mayor facilidad y poder ver, darle seguimiento y trazabilidad a la gestión del diputado” a través de una plataforma web renovada.

De esta manera, buscaría que exista mayor honestidad en el ejercicio del cargo, incluso abarcaría el uso de recursos como el combustible y los viajes internacionales, pues asegura que cada gasto debe estar plenamente justificado y orientado a obtener beneficios para el país.

“El uso de la gasolina debe ser medido, claro, debe ser con propósitos. La gasolina es para el diputado y es para que pueda transportarse, atender las diferentes necesidades en los diferentes territorios”, subrayó.

Modernización del reglamento

Para impulsar una reforma al reglamento y mejorar la eficiencia legislativa, Jiménez propone una estrategia denominada “administración por resultados”, la cual prioriza aquellos proyectos que ya se encuentran en etapas avanzadas de discusión.

La futura legisladora argumenta que es necesario optimizar el uso del tiempo en el plenario, sugiriendo incluso que se reduzca el espacio dedicado al control político cuando este se convierta en una “crítica destructiva” que no genera productos claros para la nación. Jiménez expresó su voluntad de intensificar las jornadas de trabajo para cumplir con las metas legislativas:

“Los lunes, martes y jueves podríamos perfectamente trabajar un poquito más allá de las 6 de la tarde. Somos un equipo que podríamos trabajar muchísimas horas, con muchísima intención”, comentó.

La diputada electa también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de sesionar los viernes, aunque reconoce que esta medida requiere de 38 votos y que otras fracciones han mostrado resistencia.

Ante este panorama, su enfoque se centra en convencer a la oposición de que la eficiencia es una “necesidad país” que debe trascender las banderas partidarias, pues asegura que el tiempo parlamentario es un recurso público que no debe despilfarrarse en discusiones estériles o comisiones investigadoras sin fundamentos técnicos sólidos.

“Yo quisiera que más bien se utilice el tiempo para poder lograr lo que Costa Rica está esperando, que los costarricenses no vayan a ver una y otra vez ese tiempo en el cual lo que se hace es generar malestar”, agregó.

Impulso a la infraestructura

Dentro de las prioridades de infraestructura y desarrollo regional, Jiménez identifica proyectos que considera vitales para la reactivación económica, destacando especialmente la Marina de Limón como un motor de empleo para la provincia caribeña.

Asimismo, mantiene una defensa cerrada del proyecto Ciudad Gobierno, el cual no solo agilizaría los trámites para los ciudadanos, sino que representaría un ahorro millonario al eliminar el pago de alquileres en edificios privados.

“Ciudad gobierno definitivamente va a venir a cambiar la visión que Costa Rica tiene en todo su sistema de gobierno, donde vamos a poder ir a hacer un trámite en un mismo lugar” comentó.

La agenda regional de Jiménez también contempla el seguimiento riguroso al tren eléctrico, la resolución del conflicto ambiental y social en Crucitas, y la mejora en la infraestructura de salud para reducir las listas de espera.

En materia de seguridad, asegura que es una prioridad absoluta para que los costarricenses recuperen la tranquilidad en sus comunidades. Sobre la esperanza que generan estos proyectos en las zonas costeras, Jiménez destacó: