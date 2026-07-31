Yara Jiménez presentará querella por prevaricato contra 4 magistrados

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, indicó que presentará una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
Esto lo dijo Jiménez en reacción a la decisión de la Sala IV de ordenar al Congreso el nombramiento de los magistrados suplentes.
La querella por prevaricato se presentará ante la Secretaría de la Corte Plena.
“El Poder Judicial está destruyendo aún más la pobre imagen que tiene hoy. El pueblo es testigo también de la grosera violación del artículo 158 constitucional, que señala que los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por un período de ocho años, no por períodos antojadizos ni por prórrogas antojadizas establecidas por los magistrados golpistas”, dijo la Congresista.
Los magistrados a los que se les presentará la querella son:
La presidenta Laura Fernández indicó que el accionar del Poder Judicial es un “golpe de Estado” contra el Congreso.