Yara Jiménez presentará querella por prevaricato contra 4 magistrados

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, indicó que presentará una querella por prevaricato contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.

Esto lo dijo Jiménez en reacción a la decisión de la Sala IV de ordenar al Congreso el nombramiento de los magistrados suplentes.

La querella por prevaricato se presentará ante la Secretaría de la Corte Plena.

Una querella por prevaricato es una acción penal mediante la cual una persona (víctima, perjudicada o afectada) denuncia formalmente ante un tribunal a un funcionario público, juez, fiscal o autoridad por dictar deliberadamente una resolución, fallo o acto administrativo injusto o contrario a la ley a sabiendas.

“El Poder Judicial está destruyendo aún más la pobre imagen que tiene hoy. El pueblo es testigo también de la grosera violación del artículo 158 constitucional, que señala que los magistrados de la Corte Suprema serán elegidos por un período de ocho años, no por períodos antojadizos ni por prórrogas antojadizas establecidas por los magistrados golpistas”, dijo la Congresista.

Los magistrados a los que se les presentará la querella son:

Fernando Cruz Castro

Paul Rueda Leal

Ingrid Hess Herrera

Jorge Araya García

La presidenta Laura Fernández indicó que el accionar del Poder Judicial es un “golpe de Estado” contra el Congreso.