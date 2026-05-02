La nueva presidenta del Congreso, la diputada oficialista Yara Jiménez le marcó la cancha a la oposición en su primer discurso tras su elección este primero de mayo.

“Es ineludible dejar de lado las confrontaciones irrespetuosas. El país nos exige concentrar nuestros esfuerzos en discusiones eficientes, por lo que invito a los Diputados, a evitar desgastes en dinámicas que obstaculicen el avance legislativo”, advirtió la legisladora.

Jiménez se convirtió en la quinta mujer en asumir la presidencia del Primer Poder de la República, gracias a los 31 votos de la fracción de Pueblo Soberano.

Esta abogada de 52 años, figura cercana al presidente Rodrigo Chaves, dejó además claro, que trabajará para que la Asamblea Legislativa levante su prestigio y la gente vuelva a creer en los diputados.

“El arte del dialogo productivo, es una virtud que buscaremos arduamente y debe convertirse en nuestra principal herramienta de trabajo. La diplomacia dentro del debate no es un gesto simbólico, sino una práctica indispensable para construir entendimientos duraderos y valiosos, entre las distintas fracciones políticas”, agregó.

Jiménez enfatizó que Costa Rica requiere alianzas eficientes, basadas en el respeto mutuo, la escucha activa y la disposición genuina de ceder en favor del bien común.

“Es necesaria la convergencia de ideas, negociación transparente, construcción de agendas y consensos.

Hago un llamado respetuoso, a mantener una retórica orientada a un debate de altura, que profundice cada proyecto de ley sin obstruir los alcances que los costarricenses esperan de este parlamento”, mencionó.

Resolver los problemas

El jefe de fracción oficialista Nogui Acosta, también recordó que el país atraviesa un momento decisivo que exige acciones concretas, responsabilidad política y resultados reales.

“Es hora de tomar decisiones y de impulsar reformas estructurales pensadas para los próximos 50 años, orientadas a transformar Costa Rica con una visión de futuro. Costa Rica necesita dejar atrás la inercia, los bloqueos y las discusiones estériles que han frenado el avance del país, para dar paso a una nueva etapa enfocada en soluciones y en el bienestar de las personas”, añadió Acosta.

La fracción reiteró que el compromiso es claro: trabajar con seriedad, disciplina y apertura al diálogo, pero con la determinación necesaria para destrabar proyectos y cumplirle al país.

“La bancada hace un llamado a todas las fuerzas políticas a asumir con responsabilidad este momento histórico, dejando de lado los intereses partidarios y colocando en el centro a la gente”, agregó Juan Manuel Quesada, subjefe de fracción.