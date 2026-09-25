Yara Jiménez ordenó eliminar aumento de dietas a diputados

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, aseguró que ordenó eliminar del presupuesto del Congreso el eventual aumento en las dietas de los diputados para 2027.

Jiménez se pronunció mediante un comunicado de prensa, luego de que trascendiera que la estimación presupuestaria del próximo año había contemplado recursos adicionales ante la posibilidad de un ajuste en las remuneraciones de los legisladores.

Según la presidenta legislativa, fue ella quien ordenó retirar ese cálculo de la estimación presupuestaria.

“Fue precisamente la suscrita quien ordenó eliminar dicho supuesto de la estimación presupuestaria en la que se encontraba contemplado”, señaló Jiménez, quien agregó que la medida se tomó en concordancia con los esfuerzos de contención del gasto público.

Foto: Raquel Vargas.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 incorporaba ¢175 millones adicionales en la subpartida de dietas para cubrir un eventual ajuste.

El gerente financiero de la Asamblea Legislativa, Rodney López, explicó a Grupo Extra que el monto se había incluido porque la formulación del presupuesto se realizó desde febrero de 2026, cuando todavía no se tenía certeza sobre si existirían las condiciones legales para aplicar un aumento.

López también indicó que esos ¢175 millones serían eliminados mediante una moción durante la discusión del Presupuesto Nacional.

La estimación inicial para el pago de dietas de los 57 diputados ascendía a aproximadamente ¢2.224 millones para 2027, incluyendo los recursos reservados para ese eventual ajuste.

Sin embargo, actualmente las dietas no pueden incrementarse debido a las restricciones establecidas por la regla fiscal y la legislación que congela la remuneración de los diputados cuando la deuda del Gobierno Central es igual o superior al 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

Jiménez sostuvo además que desde la Presidencia del Congreso no se impulsará ni avalará un incremento de este tipo mientras la decisión se mantenga dentro del ámbito de sus competencias.

Actualmente, un diputado puede recibir hasta ¢2.956.598 mensuales por concepto de dietas, además de ¢1.044.116,20 en gastos de representación, para un ingreso cercano a los ¢4 millones mensuales.