Yara Jiménez: “Los puestos vitalicios no pueden existir”

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, aseguró que los “puestos vitalicios no pueden existir”, al ser consultada sobre su opinión al respecto de los períodos en que permanecen los magistrados del Poder Judicial y de las declaraciones que brindó el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Aguirre.

“Eso no puede existir. Los puestos vitalicios no pueden existir. Están todos los jóvenes estudiando y esforzándose, quieren venir a trabajar y en muchas ocasiones no tienen espacio porque las personas no se quieren pensionar”, señaló Jiménez, quien acompañó a la presidenta Laura Fernández en la inauguración de una delegación policial en Desamparados Norte.

El 15 de julio, Aguirre acudió a una audiencia en la Comisión de Nombramientos del Congreso donde defendió el procedimiento de selección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional. En la sesión, Aguirre aseguró que en el Poder Judicial y en la magistratura son “buenos” los puestos vitalicios.

Yara Jiménez asistió a la inauguración de una delegación policial en Desamparados Norte. Foto: Isaac Villalta.

“En el Poder Judicial y en la magistratura: sí”, respondió Aguirre ante las consultas del diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Wilson Jiménez.

Según la presidenta del Congreso, defenderá que todos los jóvenes tengan la oportunidad de trabajar “con mente fresca”.

“Yo creo que cuando llega el momento de pensionarse, hay que tomar esa posición y dar un paso hacia atrás. No es posible que los magistrados quieran permanecer ahí de manera perpetua. Yo no estoy de acuerdo con eso. Soy de las personas que va a luchar para que todos los jóvenes tengan la oportunidad de llegar a trabajar y ocupar con mente fresca y tomar decisiones con mente fresca”, refirió Jiménez.

En declaraciones a medios de comunicación, Yara Jiménez aseguró que no está de acuerdo con los “cargos vitalicios”. Foto: Isaac Villalta.

Espera reformas al Poder Judicial

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el Parlamento realice reformas en el Poder Judicial, Jiménez aseveró que tiene esperanzas de hacerlo y de lograr acuerdos con las bancadas de oposición.

El magistrado presidente de la Corte se presentó al Congreso este martes. Foto: Mauricio Aguilar.

“Nosotros siempre tenemos la esperanza de que lo vamos a lograr hacer. Tenemos la esperanza de que vamos a lograr consensos con las fracciones de oposición, a pesar de que tenemos muchísimas diferencias. Pero eso no implica que tratemos y vamos a lograr que ellos también hagan conciencia de los cambios que ustedes, los costarricenses, están esperando”, aseguró.