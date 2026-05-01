Durante la primera sesión solemne del Congreso, la presidenta del Directorio Legislativo, Yara Jiménez, llamó a los diputados de este nuevo período a actuar con respeto.

“Es así, que debemos honrar la solemnidad de este Congreso mediante el ejercicio respetuoso de la delegación de la potestad de legislar que nos otorgaron los costarricenses, a los Diputados por medio del sufragio”, dijo Jiménez en su primer discurso en el plenario legislativo.

Mencionó que la representación de los diputados debe ser íntegra, con responsabilidades cívicas, técnicas y políticas, por lo que es preciso “un respeto vehemente para llegar a acuerdos que cubran las necesidades de Costa Rica”.

La fracción oficialista y la presidenta del Congreso, Yara Jiménez. Foto: Wilbert Hernández

Debate si pero con soluciones

Jiménez mencionó que el debate es la esencia del Congreso, pero que debe ser productivo y orientarse a soluciones.

“Es ineludible dejar de lado las confrontaciones irrespetuosas. El país nos exige concentrar nuestros esfuerzos en discusiones eficientes, por lo que invito a los Diputados, a evitar desgastes en dinámicas que obstaculicen el avance legislativo”, refirió Jiménez.

La legisladora agradeció al presidente saliente, Rodrigo Chaves y a la presidenta electa, Laura Fernández por brindarle su apoyo.

“Asumo esta responsabilidad con plena conciencia del papel que debe desempeñar este parlamento en un contexto democrático, que marca la historia costarricense”, refirió Jiménez.

También destacó que 107 hombres han presidido el directorio legislativo desde 1824 y que en este cuatrienio, los diputados la designaron como la quinta mujer que estará al frente del Congreso.