La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Yara Jiménez, aseguró que espera que en este nuevo período constitucional la Asamblea Legislativa sea “más enérgica” para no permitir maltratos entre los diputados.

Previo a su ingreso al plenario para la sesión solemne de este 1 de mayo, Jiménez dio unas breves declaraciones a los medios de comunicación.

“Un poquito más enérgica en el sentido de no permitir maltratos e irrespetos en la Asamblea Legislativa”, dijo Jiménez.

Al ser consultada sobre el uso del combustible, celulares y otros beneficios por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, Jiménez aseguró que el uso de los combustibles es necesario.