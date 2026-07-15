Yara Jiménez devuelve por segunda vez nómina de magistrados al Poder Judicial

Por segunda ocasión, la Asamblea Legislativa devolverá la nómina de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional al Poder Judicial. Este miércoles, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, emitió una resolución en la que dispone tal medida, pocas horas después de haber sostenido una audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Aguirre.

Según la resolución de Jiménez, que se emitió sin someterse a votación por parte de los diputados, se justificó en que se han realizado 11 rondas de votación en dos períodos constitucionales sin que se logren acuerdos. En las rondas más recientes, los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) dejaron en blanco las boletas para elegir a los magistrados.

La resolución de Jiménez aseguró que la elección debe realizarse sobre una nómina de 24 candidatos, mientras que el Poder Judicial remitió solamente una lista de 18 candidatos.

También justificó la medida en que la Asamblea Legislativa posee una “auténtica potestad de elegir” basada en la deliberación y el consenso político, y no una simple obligación de ratificación formal o designación automática de los nombres enviados por la Corte.

“Solicitar a la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 164 de la Constitución Política, que proceda a conformar y remitir una nueva nómina completa, integrada con veinticuatro nuevas personas candidatas que resulten elegibles conforme a los concursos y procedimientos actualmente desarrollados por ese Poder de la República”, señala la resolución.

Comisión de nombramientos. Foto: Asamblea Legislativa.

Los diputados de oposición señalaron que apelarán la disposición de Jiménez y cuestionaron que la disposición no se sometió a votación.

Más temprano, en la Comisión de Nombramientos, Jiménez aseguró que la decisión de no elegir los magistrados es debido a que “no estamos obligados a que nos gusten o nos parezcan”.

“Nosotros tenemos las justificaciones que no necesariamente les van a gustar a ustedes. Así las cosas, tenemos la potestad discrecional de decir si nos parece o no”, añadió Jiménez dirigiéndose al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien compareció a la sesión.

Foto: Asamblea Legislativa.

Corte Plena devolvió lista

El pasado 16 de junio, la mayoría de la Corte Plena acordó devolver a la Asamblea Legislativa la lista de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Esto después de que el Congreso solicitara un nuevo concurso para elaborar una nómina de postulantes a la Sala IV.

El tema fue analizado en Corte Plena, y una mayoría de 16 magistrados concluyó que no existía un motivo “objetivo” para rechazar la nómina que ya está en manos de los legisladores.