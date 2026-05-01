Yara Jiménez asume la presidencia del Congreso

La diputada oficialista, del partido Pueblo Soberano, Yara Jiménez Fallas, abogada de 52 años, fue electa este primero de mayo como la presidenta del Congreso para el primer año de la actual legislatura, 2026-2027.

Jiménez obtuvo 31 votos de la bancada oficialistas, convirtiéndose así, en la quinta mujer en presidir la Asamblea Legislativa.

El expresidente ejecutivo del AyA, y ahora legislador oficialista, Juan Manuel Quesada, hizo la presentación de las calidades de Jiménez, y resalto su trayectoria profesional como funcionaria y la representación en la OCDE.

Quesada resaltó su capacidad para dirigir el Congreso con resultados concretos. “Es una mujer de caracter, con conocimiento de la función pública y en un contexto que exige acuerdo”, comentó.

Mientras que la oposición, luego de solicitar un receso de 30 minutos para anunciar un acuerdo de 26 diputados, impulsó a la verdiblanca Diana Murillo.

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, presentó a la compañera Murillo como candidata a la presidencia de la oposición, quien sumó los 26 votos del PLN, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Agenda Ciudadana.

La verdiblanca Diana Murillo, obtuvo los 26 votos de la oposición. Foto: Jorge Castillo.

Banda presidencial

La legisladora fungió desde mayo del 2022 como secretaria del Consejo de Gobierno, siendo una de las personas de confianza del presidente Rodrigo Chaves.

Es madre de tres hijos, y llegó al Congreso por el tercer lugar de la provincia de Cartago.

Jiménez además tendrá la tarea de colocarle la cinta presidencial a la presidenta electa, Laura Fernández, el próximo 8 de mayo.

“Buscar agendas conjuntas, donde podamos hacer negociaciones abiertas, todas orientadas al beneficio del país”, dijo la congresistas antes de la votación.

En entrevista exclusiva con Grupo Extra, la presidenta del Congreso reiteró que es necesario optimizar el uso del tiempo en el plenario, sugiriendo incluso que se reduzca el espacio dedicado al control político cuando este se convierta en una “crítica destructiva” que no genera productos claros para la nación.

Jiménez expresó su voluntad de intensificar las jornadas de trabajo para cumplir con las metas legislativas:

“Los lunes, martes y jueves podríamos perfectamente trabajar un poquito más allá de las 6 de la tarde. Somos un equipo que podríamos trabajar muchísimas horas, con muchísima intención”, comentó.

El oficialista, José Miguel Villalobos, como secretario provisional, contó el número de papeletas y con un representante de cada fracción se hizo el conteo de los votos recibidos. Foto: Wilbert Hernández.



