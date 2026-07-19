La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, aseguró que acatará el fallo de la Sala Constitucional a favor de las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes alegaron que la presidenta del Parlamento les impidió hacer cambios para conformar las comisiones legislativas.

“Nosotros vamos a acatar la disposición que tomó la Sala Constitucional. Si ellos consideran que la Presidencia no tiene suficientes capacidades para ordenar las comisiones”, dijo Jiménez en declaraciones a los medios de comunicación el viernes 17 de julio, cuando acompañó a la presidenta Laura Fernández en la inauguración de una delegación policial en Desamparados Norte.

La diputada de oposición Claudia Dobles. Foto: Mauricio Aguilar.

A través del voto 2026-026711, dictado el 14 de julio, los magistrados anularon parcialmente la resolución titulada “Sobre solicitudes de permutas de integración de comisiones legislativas”, que Jiménez dio a conocer durante la sesión del Plenario del 2 de junio.

El fallo deja sin efecto únicamente el apartado relacionado con la negativa a autorizar el intercambio de puestos entre Dobles y Gordienko. Sin embargo, Jiménez aseguró que, al menos hasta el viernes, no la habían notificado formalmente y que se enteró a través de publicaciones de medios de comunicación.

La diputada del PUSC, Abril Gordienko. Foto: Archivo.

“No me han notificado. Siempre me entero de todo lo que pasa en la Sala Constitucional por ustedes, por los medios de prensa. A mí no me han notificado, así que hasta tanto no me notifiquen, yo no sé cuál es el fondo y el análisis que hicieron los señores magistrados sobre ese punto”, refirió Jiménez.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez. Foto: Isaac Villalta.

Plenario rechazó apelaciones

El pasado 2 de junio, con 30 votos en contra y 25 a favor, el Plenario Legislativo echó al traste la solicitud de la oposición de revisar la apelación presentada contra la resolución de Jiménez, sobre las permutas en las comisiones legislativas.

La votación fue impulsada principalmente por el oficialismo, que se opuso a revisar el reclamo contra la decisión de Jiménez.

Plenario del Congreso. Foto: Mauricio Aguilar.

Según la resolución oficial de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, se aceptaron un total de 20 movimientos de permutas individuales; se rechazaron 13 movimientos de cambios.

Entre las denegatorias, el Frente Amplio (FA) fue la bancada con más rechazos, al acumular ocho. La Presidencia argumentó que algunas solicitudes planteaban movimientos encadenados, triangulaciones, intercambios entre fracciones o cambios que afectaban la paridad de género.

La resolución también rechazó tres movimientos del Partido Liberación Nacional y dos solicitudes planteadas de forma conjunta por Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana.