Yara Jiménez a Gonzalo Ramírez: “Le agradecería que no me grite”

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, llamó la atención este lunes al diputado Gonzalo Ramírez, compañero de su misma fracción, luego de asegurar que el legislador le estaba gritando durante el desarrollo de la sesión del Plenario.

El señalamiento se produjo mientras Jiménez dirigía la sesión y se disponía a continuar con la segunda parte de la agenda legislativa.

El incidente se dio justo en la misma sesión en la que el Congreso aprobó una reforma al Reglamento para sancionar la violencia política contra diputadas.

“Aquí me está gritando el diputado Gonzalo Ramírez, que le agradecería muchísimo, diputado, que no me grite de la forma que me gritó”, manifestó Jiménez desde la Presidencia del Congreso.

La presidenta legislativa continuó con la conducción de la sesión y señaló que debía dar la palabra a otras personas antes de avanzar con la segunda parte.

Otra diferencia entre diputados oficialistas se presentó días atrás cuando el legislador Antonio Barzuna le reclamó a Ramírez que no lo dejó hablar, a pesar de que le había solicitado el uso de la palabra, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.