Yankees siguen ampliando su racha sin títulos de Serie Mundial

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La espera continúa para los New York Yankees. El equipo más laureado de las Grandes Ligas volvió a despedirse de los playoffs antes de alcanzar la Serie Mundial y ahora deberá cargar con una cifra que resulta difícil de imaginar para una franquicia acostumbrada a vivir en lo más alto: ya son 17 años sin levantar el trofeo de campeón.

Los Yankees quedaron eliminados este miércoles por los Tampa Bay Rays, que los derrotaron 4-3 en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana y completaron una barrida de 3-0. Así terminó una temporada que había comenzado con grandes expectativas, pero que nuevamente dejó a Nueva York mirando desde afuera las últimas instancias de octubre.

La última vez que los Yankees celebraron una Serie Mundial fue en 2009. Aquella generación, liderada por figuras como Derek Jeter, Mariano Rivera, Andy Pettitte y Alex Rodríguez, derrotó a los Philadelphia Phillies en seis juegos para conquistar el título número 27 de la organización.

Desde entonces, el tiempo ha pasado y la celebración que parecía habitual en el Bronx se ha convertido en un recuerdo cada vez más lejano. En 2026, los Yankees alcanzaron nuevamente la postemporada después de terminar la campaña regular con 93 victorias y, tras barrer a los Boston Red Sox en la Serie de Comodines, parecían tener argumentos para aspirar a una nueva carrera por el campeonato. Sin embargo, los Rays terminaron rápidamente con ese sueño.

El problema para Nueva York no fue únicamente quedar eliminado, sino la manera en que lo hizo. Los Yankees no consiguieron ganar un solo partido ante Tampa Bay y apenas anotaron cinco carreras en los tres encuentros de la serie. En el tercer duelo tuvieron oportunidades para reaccionar, pero nuevamente se quedaron cortos en los momentos decisivos.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió en la sexta entrada. Anthony Volpe conectó un batazo que inicialmente parecía un cuadrangular de dos carreras que habría empatado el encuentro, pero un aficionado intervino al extender su mano sobre la barda. Tras la revisión, los árbitros determinaron que la pelota no habría salido del parque y la jugada terminó convertida en un doble productor.

🚨THE PLAY THAT ENDED THE YANKEES SEASON🚨 The #Yankees lost to the #Rays by ONE RUN last night after a game-tying home run was overturned due to fan interference. The home run would have tied the game and given New York another chance to win. BRUTAL. https://t.co/RVWs3bqB7q — MLFootball (@MLFootball) October 8, 2026

Tampa Bay aprovechó la situación y terminó imponiéndose 4-3 para sentenciar la serie. Victor Mesa Jr. había conectado previamente el cuadrangular de dos carreras que puso a los Rays al frente en el sexto episodio, mientras que el bullpen de Tampa Bay se encargó de cerrar la puerta en los últimos innings.

Para los Yankees, el resultado vuelve a abrir las mismas preguntas de los últimos años. La organización ha conseguido llegar con frecuencia a octubre, pero no ha encontrado la fórmula para transformar esas apariciones en campeonatos. La eliminación de 2026 representa otro golpe para una franquicia que no alcanza la Serie Mundial desde 2009 y que tampoco ha vuelto a celebrar un título desde aquella conquista.

La sequía ya alcanza las 17 temporadas, una espera que iguala el período de 17 años que los Yankees tuvieron que soportar entre 1979 y 1995 sin conquistar el campeonato. Es decir, la actual racha ya se encuentra entre las más prolongadas que ha vivido la histórica organización.

El contraste resulta todavía más fuerte por la historia de los Yankees. Con 27 campeonatos, Nueva York sigue siendo el equipo con más Series Mundiales ganadas en la historia de MLB, pero su última corona pertenece a otra época. Desde entonces, nuevas generaciones de aficionados han crecido sin ver al equipo celebrar el título más importante del béisbol.