El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio inicio a una etapa clave de modernización en los mecanismos de identificación ciudadana a partir de este lunes 6 de octubre.

Lo nuevo

El nuevo diseño de la cédula de identidad busca fortalecer la seguridad, agilizar los trámites y proteger los datos personales.

El documento ahora emplea policarbonato con grabado láser a color, lo que garantiza una mayor durabilidad.

Además, se sustituye el código de barras por la tecnología MRZ (Zona de Lectura Mecánica), permitiendo que los sistemas automáticos de verificación de identidad puedan leer el documento.

También se incorporan múltiples elementos difíciles de replicar, como texto en relieve, líneas discontinuas, componentes visibles únicamente bajo luz ultravioleta, y microtexto.

En el anverso, se incluyen las siglas “TSE” en el sistema Braille.

También se agrega una foto disminuida de la persona (una imagen secundaria junto a la principal), siguiendo los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO).

Cambios en los Datos Personales

Aunque la mayoría de los datos se conservan, el nuevo diseño omite cierta información que antes era visible.

Ya no se incluyen los nombres del padre y la madre de la persona.

Tampoco se incluye el domicilio electoral.

La transición al nuevo diseño no es obligatoria para todos los ciudadanos inmediatamente.

Tanto la cédula actual como la nueva poseen la misma validez y no es obligatorio cambiar el documento si la cédula actual está vigente y en buen estado.

La cédula mantiene una vigencia de 10 años y conserva las dimensiones estándar internacionales (norma ISO 7810 ID-1).

El TSE continuará entregando el documento físico sin costo económico, siempre y cuando el usuario no supere el límite de una reposición por año.