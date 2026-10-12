¿Ya pagó su recibo de luz? Anuncian nuevos cortes por morosidad

Del 12 y el 16 de octubre

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que realizará desconexiones del servicio eléctrico entre este 12 y el 16 de octubre de 2026 debido a facturas pendientes de pago.

La institución hizo un llamado a los usuarios para que se pongan al día con sus recibos y así evitar la suspensión del suministro eléctrico en sus hogares o negocios.

Entre las comunidades donde se efectuarán cortes por morosidad se encuentran:

CatedralConcepción
Plaza González VíquezSan Diego de Tres Ríos
ZapoteCiudad Colón
Quesada DuránBrasil
Barrio CórdobaSanta Ana
CarmenRío Oro
Barrio AranjuezLindora
Barrio EscalanteSalitral
Barrio MéxicoMatinila
MercedTibás
Barrio PitahayaMontes de Oca
San Rafael AbajoMoravia
OchomogoSan Joaquín
Tres RíosSanto Domingo
Dulce NombreSanta Bárbara

La CNFL recordó que mantener las facturas al día evita molestias y posibles afectaciones en actividades cotidianas, especialmente en hogares y comercios que dependen constantemente del servicio eléctrico.

Además, la entidad recomendó a los clientes realizar sus pagos a tiempo mediante los distintos canales habilitados, con el fin de evitar interrupciones en el suministro de energía.

Foto: CNFL