¿Ya pagó su recibo de luz? Anuncian nuevos cortes por morosidad

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que realizará desconexiones del servicio eléctrico entre este 12 y el 16 de octubre de 2026 debido a facturas pendientes de pago.

La institución hizo un llamado a los usuarios para que se pongan al día con sus recibos y así evitar la suspensión del suministro eléctrico en sus hogares o negocios.

Entre las comunidades donde se efectuarán cortes por morosidad se encuentran:

Catedral Concepción Plaza González Víquez San Diego de Tres Ríos Zapote Ciudad Colón Quesada Durán Brasil Barrio Córdoba Santa Ana Carmen Río Oro Barrio Aranjuez Lindora Barrio Escalante Salitral Barrio México Matinila Merced Tibás Barrio Pitahaya Montes de Oca San Rafael Abajo Moravia Ochomogo San Joaquín Tres Ríos Santo Domingo Dulce Nombre Santa Bárbara

La CNFL recordó que mantener las facturas al día evita molestias y posibles afectaciones en actividades cotidianas, especialmente en hogares y comercios que dependen constantemente del servicio eléctrico.

Además, la entidad recomendó a los clientes realizar sus pagos a tiempo mediante los distintos canales habilitados, con el fin de evitar interrupciones en el suministro de energía.