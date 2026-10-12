¿Ya pagó su recibo de luz? Anuncian nuevos cortes por morosidad

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que realizará desconexiones del servicio eléctrico entre este 12 y el 16 de octubre de 2026 debido a facturas pendientes de pago.
La institución hizo un llamado a los usuarios para que se pongan al día con sus recibos y así evitar la suspensión del suministro eléctrico en sus hogares o negocios.
Entre las comunidades donde se efectuarán cortes por morosidad se encuentran:
|Catedral
|Concepción
|Plaza González Víquez
|San Diego de Tres Ríos
|Zapote
|Ciudad Colón
|Quesada Durán
|Brasil
|Barrio Córdoba
|Santa Ana
|Carmen
|Río Oro
|Barrio Aranjuez
|Lindora
|Barrio Escalante
|Salitral
|Barrio México
|Matinila
|Merced
|Tibás
|Barrio Pitahaya
|Montes de Oca
|San Rafael Abajo
|Moravia
|Ochomogo
|San Joaquín
|Tres Ríos
|Santo Domingo
|Dulce Nombre
|Santa Bárbara
La CNFL recordó que mantener las facturas al día evita molestias y posibles afectaciones en actividades cotidianas, especialmente en hogares y comercios que dependen constantemente del servicio eléctrico.
Además, la entidad recomendó a los clientes realizar sus pagos a tiempo mediante los distintos canales habilitados, con el fin de evitar interrupciones en el suministro de energía.