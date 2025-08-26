“Mis lineamientos ya no iban acorde con la empresa”, afirmó Frederick Fallas en entrevista con Diario Extra tras su despido de Repretel, después de una trayectoria de casi 25 años en este medio.

El canal de La Uruca anunció mediante un comunicado que el periodista y productor, (quien estaba al frente del programa Las Historias) ya no formaba parte de la empresa.

“Estoy muy tranquilo, yo soy un hijo de Dios y he aprendido que hay tiempo para todo, para reír, llorar y alegrarse”.

Además, confesó que, aunque la noticia fue una sorpresa, no tenía proyectos planeados, pero confía en que “Dios ya le tiene un mejor futuro predestinado”.

“Ya mi tiempo se cumplió, pero aun así estoy contento por todo lo que hice”, recalcó.

“Ahorita hay dudas y un cierto susto por lo que vendrá, pero estoy seguro de que Dios no deja a sus hijos solos”, afirmó. Aunque lamenta dejar a muchas personas, también fue claro al hablar de sus relaciones laborales ya que extrañará a muchos colegas que continúan dentro de la empresa.

Finalmente, quiso enviar un mensaje a la audiencia que lo acompañó durante estos años: “Muchas gracias a todo el público que se sentaba a ver todos y cada uno de los programas que hicimos con mucho amor”.