Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Navidad ya comenzó. Universal realizó este miércoles la inauguración oficial de su temporada navideña 2026.

Este año la propuesta reúne nuevas tendencias de decoración y opciones para diferentes estilos. La temporada incluye ocho colecciones, con tendencias que van desde los tradicionales rojo, verde y dorado hasta combinaciones con borgoña, dorado y diferentes texturas.

Universal da inicio a la temporada navideña. Foto: Raquel Vargas.

Entre las novedades destacan las villas navideñas, que permiten crear pequeños pueblos en miniatura con casas, personajes y escenarios iluminados.

Las villas navideñas son parte de las novedades. Foto: Raquel Vargas.

La celebración tiene además un significado especial para Universal, ya que este año cumple 100 años de historia en Costa Rica. La empresa inició operaciones en 1926 y desde entonces ha acompañado a varias generaciones durante la época navideña.

“En la Universal nos sentimos muy contentos de cumplir 100 años e inaugurar la Navidad, pero más que todo nos sentimos muy agradecidos por la confianza de los costarricenses de generación en generación. Hoy nos comprometemos a seguir trabajando de la misma forma, trayendo los mejores productos de la más alta calidad y a los mejores precios”, comentó Marisya Federspiel Murillo, directora de Comunicaciones Universal.

Marisya Federspiel Murillo, directora de Comunicaciones Universal.

Como parte de este aniversario, durante octubre también abrirá tres tiendas temporales en San Ramón, San Carlos y Pérez Zeledón, con lo que llevará su temporada navideña a más comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana.

Este miércoles se inauguró la Navidad en la Universal. Foto: Raquel Vargas

Con el encendido de este miércoles, Universal da el inicio oficial a su temporada navideña, adelantando desde octubre el ambiente que marca una de las épocas más esperadas del año.

“100 años, 100 navidades, 100% ticos; el agradecimiento es para todos los costarricenses y por eso hoy quiero invitarlos a que nos visiten y empecemos desde ya a compartir la magia de la Navidad, aquí en Universal, la tienda oficial de la Navidad”, agregó Federspiel.