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La Navidad ya comenzó. Universal realizó este miércoles la inauguración oficial de su temporada navideña 2026.
Este año la propuesta reúne nuevas tendencias de decoración y opciones para diferentes estilos. La temporada incluye ocho colecciones, con tendencias que van desde los tradicionales rojo, verde y dorado hasta combinaciones con borgoña, dorado y diferentes texturas.
Entre las novedades destacan las villas navideñas, que permiten crear pequeños pueblos en miniatura con casas, personajes y escenarios iluminados.
La celebración tiene además un significado especial para Universal, ya que este año cumple 100 años de historia en Costa Rica. La empresa inició operaciones en 1926 y desde entonces ha acompañado a varias generaciones durante la época navideña.
“En la Universal nos sentimos muy contentos de cumplir 100 años e inaugurar la Navidad, pero más que todo nos sentimos muy agradecidos por la confianza de los costarricenses de generación en generación. Hoy nos comprometemos a seguir trabajando de la misma forma, trayendo los mejores productos de la más alta calidad y a los mejores precios”, comentó Marisya Federspiel Murillo, directora de Comunicaciones Universal.
Como parte de este aniversario, durante octubre también abrirá tres tiendas temporales en San Ramón, San Carlos y Pérez Zeledón, con lo que llevará su temporada navideña a más comunidades fuera de la Gran Área Metropolitana.
Con el encendido de este miércoles, Universal da el inicio oficial a su temporada navideña, adelantando desde octubre el ambiente que marca una de las épocas más esperadas del año.
“100 años, 100 navidades, 100% ticos; el agradecimiento es para todos los costarricenses y por eso hoy quiero invitarlos a que nos visiten y empecemos desde ya a compartir la magia de la Navidad, aquí en Universal, la tienda oficial de la Navidad”, agregó Federspiel.