Maybelline Temple, mejor conocida como “La Mop que promete”, se sinceró en una entrevista con Grupo Extra sobre cómo su vida dio un giro radical desde su primera aparición en la televisión nacional.

En 2010, esta limonense vivió un momento difícil cuando un incendio consumió su hogar. Durante una entrevista posterior, su particular manera de relatar lo ocurrido la convirtió en un personaje inolvidable para muchos costarricenses. Hoy, con 53 años y madre de cinco hijas, Temple asegura que ese episodio marcó un antes y un después, ya que la popularidad que alcanzó en el país traspasó fronteras.

“Me han escrito personas desde China, Rusia, Alemania, Japón y eso a mí sorprendió demasiado porque nunca creí que fuera a tener tanta repercusión”, declaró.

Maybelline compartió felizmente que se casó con Efraín Corrales hace 14 años y aunque no todo ha sido fácil, su relación ha resistido el paso del tiempo.

“Mucha gente me pregunta si ya conseguí al man, porque en la entrevista hace años había comentado que era lo único que me hacía falta y pues sí, ya conseguí al man. No ha sido fácil porque el matrimonio es todo un tema con sus altos y bajos”, recalcó.

Aquella tragedia también se convirtió en una oportunidad para redescubrir su propósito.

“Desde ese momento a mí se me abrieron muchas puertas para darme a conocer en mi parte artística y en muchas otras áreas de mi vida”, compartió.

Actualmente, Maybelline trabaja acompañando a víctimas de violencia doméstica, una labor que realiza con profunda empatía y preparación.

Gracias a un programa de becas gestionado entre la embajada estadounidense y la costarricense, fue una de las dos personas seleccionadas para capacitarse en esta área en el país norteamericano.

“En esta labor me encuentro con temas muy fuertes, pero me he dado cuenta de que tengo todas las capacidades de acompañar a las personas en ese duro proceso y me encanta”.

Aunque hoy está más enfocada en su faceta social, su vena artística sigue viva, ya que desde pequeña ha estado ligada a la música y sigue componiendo en géneros como el reggae, dancehall y roots, con un mensaje cultural.

“Actualmente no hago presentaciones, pero si doy una charla en algún lugar y me piden que cante, lo voy a hacer sin problema.

De hecho, con mi música me gusta llevarle un mensaje a la gente de mi pueblo”, dijo.