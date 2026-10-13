¿Y si estar siempre bien fuera lo que más te está enfermando?

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Dra. Ana Yendry Morales

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Hay personas que sonríen, trabajan, cuidan de su familia y cumplen con todas sus responsabilidades, mientras libran batallas silenciosas que nadie alcanza a ver. Aprendieron a seguir adelante, incluso cuando emocionalmente sienten que ya no pueden más.

En psicología clínica, es importante reconocer que funcionar no siempre significa estar bien. Una persona puede cumplir con sus obligaciones y, al mismo tiempo, experimentar agotamiento emocional, irritabilidad, dificultad para disfrutar, sensación de vacío o una constante necesidad de controlarlo todo.

Muchas veces, detrás de esta fortaleza aparente, existe una historia de exigencias, experiencias dolorosas o aprendizajes que llevaron a creer que descansar es fracasar, pedir ayuda es debilidad o expresar lo que se siente representa una carga para los demás.

Sin embargo, ignorar el propio malestar no lo hace desaparecer. Por el contrario, puede prolongar el sufrimiento y afectar las relaciones, la salud y la calidad de vida.

La psicoterapia es un espacio para escucharte sin juzgarte, comprender lo que te sucede y descubrir nuevas maneras de afrontar aquello que te duele. No necesitas llegar al límite ni esperar a que una crisis te obligue a detenerte para buscar ayuda.

Aprender a reconocer tus necesidades, establecer límites saludables y dejar de exigirte más de lo que puedes sostener también es una forma de cuidar de ti.

Recuerda: no tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo. También mereces un espacio en el que puedas hablar, comprenderte y sanar.

Tu bienestar emocional no debería ser lo último en tu lista de prioridades.