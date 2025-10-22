Y se marchó…

Después de 14 años en su cargo Juan Carlos Rojas deja su puesto de presidente en el Deportivo Saprissa. El club lo anunció, en el marco de un proceso de reestructuración que incluye la venta de las acciones que tiene Rojas.

Por medio de un comunicado de prensa los morados explicaron el tema. “Tras 14 años de haber asumido la administración del Deportivo Saprissa, período en el que se conquistaron 11 títulos nacionales y un campeonato internacional, además de grandes logros como un tetracampeonato, récords de puntos y goles, presencia constante en finales, etc., Horizonte Morado reafirma su compromiso con la evolución constante del club.

Desde inicios de este año, un equipo de trabajo liderado por Televisora de Costa Rica ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la estructura financiera y potenciar el desarrollo deportivo de la institución. Como parte de esta evolución, se ha producido un ajuste en la composición accionaria de Horizonte Morado S.A., principal accionista del Deportivo Saprissa”.

Agregan que las acciones de Juan Carlos Rojas Callán y algunos miembros de su familia se traspasaron a un anterior socio de la empresa, “quien mantendrá una participación minoritaria. Cabe señalar que ningún grupo accionario contará con control total sobre la empresa”.

Recalcan que “las decisiones adoptadas apuntan precisamente a fortalecer nuestra estructura, abrir un nuevo horizonte, más morado, más costarricense y más comprometido con la excelencia deportiva y administrativa y consolidar el vínculo con la afición más grande del país”.