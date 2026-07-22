Y que ruede el balón

Después del Mundial 2026 que proclamó Campeona Mundial a la Selección de España volvemos a nuestra realidad. Y es que mañana rueda el balón, de manera oficial, en lo que representa la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026.

A diferencia del semestre anterior, ya no hay dos equipos y un tercero está en problemas.

Para empezar el cuadro de Liberia perdió su licencia de participación por inconsistencias en temas financieros y administrativos. Recordemos que el cuadro de la Vieja Metrópoli además sufrió la detención de su presidente, el colombiano Wilder Eusse. Lo solicitó la DEA por presunto delito de narcotráfico, lo que obligó a la institución a cambiar de jerarca. Además, terminaron el ligamen con los administradores. Del equipo salieron varios futbolistas a otros clubes de primera división.

Cuerpo técnico de Escorpiones, el último ascendido.

Guadalupe descendió, pero ante esta situación se programa un repechaje entre los guadalupanos y Escorpiones. La Federación Costarricense de Fútbol revisa y los recién descendidos seguían con deudas ante la seguridad social. Esto le selló el tiquete al cuadro belemita.

San Carlos en problemas

La Asociación Deportiva San Carlos tiene su licencia suspendida por deudas. Sin embargo, se les programo su choque para el domingo. Ese día reciben al debutante Escorpiones.

Grupo Extra consultó a la UNAFUT y el panorama es claro. “El partido ya está programado y no daremos cuenta el viernes si la Federación emite el comunicado de que si San Carlos puede jugar o no. La Licencia está suspendida y tienen tiempo hasta el viernes para subsanar. Ahí nos daremos cuenta. Si en el comunicado dicen que pueden jugar el partido está en pie. Si no pueden jugar pues gana Escorpiones 3 a 0”, indicó el vocero Allan Fernández.

El Club Sport Herediano llega como vigente Campeón Nacional y con la doble alegría de llevarse la Super Copa ante Liga Deportiva Alajuelense y la Recopa contra el Deportivo Saprissa.

El cuadro morado suma solamente el Torneo de Copa en dos años y los manudos con el sabor amargo de quedarse fuera de la final.

Otro aspecto que involucra a los heredianos, leones, tibaseños y brumosos es que sus equipos participarán también en la Copa Centroamericana. Ante esto debieron estimar una planilla acorde a las exigencias y además aplicarán la rotación para poder rendir en ambos certámenes.