Y la copa será para…

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Domingo a la 1 p.m. se detiene el mundo, pues Argentina y España se juegan en 90 minutos la Copa Mundial de la FIFA que se ha tramitado en México, Canadá y Estados Unidos.

Los profes Luis de la Fuente y Lionel Scaloni dieron sus declaraciones y Grupo Extra estuvo ahí para conocer lo que sienten a pocas horas de saltar a la cancha.

Habla Scaloni

¿Qué concepto tiene de España?

Es un gran equipo, es una gran selección y que viene haciendo una etapa con Luis (de la Fuente) muy buena y me pone contento, la verdad. Así que de España me preocupa todo.

¿Cuáles son sus fortalezas?

Intentamos hacernos fuertes con la pelota y en eso es verdad que somos similares, así que esperemos que el domingo sea un buen espectáculo y, sobre todo, para que la gente lo disfrute y sea un buen partido de fútbol.

¿Qué analiza de Messi?

Haber podido llegar a una final como ha llegado él en el momento que está, con sus 39 años, yo creo que es algo increíble. Por eso yo decía que lo disfrutemos. Ha sido algo maravilloso, después, como siempre decimos, se puede ganar. Ojalá que ganemos, pero si no se gana creo que el camino ha sido increíble y ha sido un ejemplo para todos.

España sin miedos

Al técnico español Luis de la Fuente señala que nada le da miedo, excepto montarse a un helicóptero.

¿Algo que le inquiete?

Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero, eso me pone realmente nervioso. Así vinimos aquí también, en serio… De resto, lo que queremos es disfrutar de este momentazo, con tranquilidad, tener todos los sentidos puestos en la competición para tener todo controlado y pelear por ganar.

¿Qué valora de la final?

Es un lujo estar en una final. Para mí lo importante es estar en disposición de ganar. Firmaría llegar cada año a la final y perderla. La importancia es tener la posibilidad de pelear por ganarlo y vamos a disfrutar de ese momento, con nuestras armas y virtudes ante un rival con una trayectoria espectacular.

¿Cómo frenar a Messi?

Le conocí cuando entrenaba al Sevilla en juveniles, fuimos a Barcelona y me habían hablado muy bien de un chico llamado Messi. Le hicimos un marcaje individual y en el minuto 70 cambié al jugador que le marcaba porque tenía amarilla… Íbamos 0-0 y en 15 minutos nos marcó cuatro goles… No le vamos a poner marcaje individual, tenemos que estar atentos y con una atención especial, sí… Messi es irrepetible, un ejemplo para los deportistas más jóvenes, su actitud y su comportamiento, en este Mundial espectacular que está haciendo con su edad.

Hoy por el tercer lugar

Las selecciones de Francia e Inglaterra se miden hoy las 3 de la tarde en el Estadio Miami, conocido habitualmente como Hard Rock Stadium, en busca de definir al tercer lugar de esta cita balompédica. Esté atento a todas nuestras plataformas, pues en Extra Radio 92.3 F.M., Extra TV y www.diarioextra.com les daremos detalles del cierre de este mundial, junto a nuestros compañeros enviados especiales el camarógrafo Mario Fabia Villanea y la fotógrafa Raquel Vargas.



Scaloni alaba a España.