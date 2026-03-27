Y el Mundial 2026 ya comenzó con la serie de repechajes

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Mundial Norteamérica 2026, el cual se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, inicia de manera oficial el 11 de junio del presente año. Sin embargo, podemos decir que ya empezó, pues ya se siente ese aroma de mundial y esa emoción que cada cuatro años nos invade.

Y como no sentirlo si ya comenzaron las series de repechajes en las cuales 22 selecciones buscaban 6 cupos y ya unas quedaron en el camino. No tuvieron suerte y se fueron para la casa Surinam, Rumanía, Irlanda del Norte, Gales, Ucrania, Albania, Eslovaquia, Macedonia del Norte e Irlanda. Los que sí dieron un paso en firme fueron los representativos de Bolivia, Turquía, Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Kosovo, Dinamarca y República Checa. No incluimos la serie entre Nueva Caledonia y Jamaica que jugaban al cierre de edición.

Todo se decidirá el martes 31 de marzo. En el caso de Bolivia se medirá a Irak. La República Democrática del Congo espera al ganador de Nueva Caledonia y Jamaica. Ese mismo día chocarán Bosnia ante Italia, Suecia frente a Polonia, Kosovo contra Turquía y Republica Checa enfrentará a Dinamarca.