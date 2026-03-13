Y el León ya está de cuarto

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Con una alineación alternativa, Liga Deportiva Alajuelense cumplió en el inicio de la jornada 12 del Torneo de Clausura. En el estadio Alejandro Morera Soto, en El Llano de Alajuela, los rojinegros recibieron al Municipal Pérez Zeledón y lograron una contundente victoria de 3-0.

El primer gol llegó temprano en el compromiso. A los 10 minutos, el griego José Alvarado aprovechó un descuido en la defensa generaleña tras un gran pase hacia atrás del mexicano Ángel Zaldívar, enviando el balón al fondo de la red.

En la segunda parte, Zaldívar volvió a ser protagonista en una jugada elaborada junto a Celso y Joel. Campbell salió del área para recibir el balón y luego volvió a incorporarse al ataque, ganándole la espalda a la defensa. El centro terminó en el área pequeña, el portero Ajú rechazó con las manos, pero el rebote quedó servido para que el delantero mexicano anotara el segundo tanto.

La tercera anotación llegó desde el punto de penal tras una mano de un defensor visitante dentro del área. Joel Campbell fue el encargado de ejecutar el lanzamiento y selló el 3-0 definitivo para el León.

Pérez Zeledón, dirigido por “Chuleta”, intentó generar peligro en algunos pasajes del encuentro y por momentos logró construir juego, pero se encontró con una defensa sólida y con un destacado Bayron Mora, quien en la segunda mitad realizó varias intervenciones importantes.

La mente puesta en Los Ángeles

Aunque jugadores y cuerpo técnico aseguran que van partido a partido y que primero debían respetar al rival de turno, lo cierto es que la Liga planificó este compromiso del Clausura pensando también en su próximo reto internacional.

El martes a las 7 p.m., los manudos recibirán a Los Ángeles FC en el partido de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf. En el encuentro de ida, disputado en el BMO Stadium, Alajuelense logró un valioso empate 1-1 que mantiene la serie totalmente abierta.

Gracias a las rotaciones, varios futbolistas pudieron descansar mientras el equipo sumaba tres puntos importantes en el torneo local. Tras un inicio de semestre complicado, el actual campeón nacional logró meterse en puestos de clasificación y, por ahora, ocupa la cuarta posición de la tabla a falta de que se complete la jornada.

Alajuelense salió con Mora, Badilla, Villalobos, Salazar, Paz, Quesada, Parkins, Borges, Campbell, Alvarado y Zaldivar. D.T.: Óscar Ramírez.

Pérez Zeledón puso a Ajú, Fernández, Hernández, Mora, Loroña, Rodríguez, Sequeira, Porras, Soto, Pastrana y Rivera. D.T.: Luis Alberto Orozco.