Y después del Mundial… volvió el fútbol nacional

El Club Sport Herediano arrancó la temporada 2026-2027 con el pie derecho al conquistar la Supercopa tras derrotar 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en un partido de pocas emociones, muy disputado en la mitad de la cancha y que terminó definiéndose gracias a una genialidad de Elías Aguilar.

El compromiso también marcó el debut oficial del técnico Ismael Rescalvo al frente del conjunto rojinegro. Sin embargo, el estratega español se encontró con un Herediano bien ordenado, que supo resistir y golpear en el momento justo para quedarse con el primer título de la campaña. El europeo sigue sin sumar títulos en su carrera.

Durante gran parte del encuentro, ambos equipos ofrecieron un duelo intenso, pero carente de claridad en ataque. Las llegadas a los marcos fueron escasas y el juego se desarrolló principalmente en la zona medular, donde ninguno lograba imponer condiciones.

Cuando alguno conseguía romper líneas, aparecían los guardametas. Washington Ortega respondió con seguridad para mantener con vida a Alajuelense, mientras que Danny Carvajal hizo lo propio bajo los tres palos florenses, evitando cualquier reacción manuda.

Todo cambió al minuto 81. Herediano encontró una falta cerca del área y Elías Aguilar asumió la responsabilidad. El experimentado volante observó un pequeño espacio en la barrera rojinegra y sacó un remate preciso que dejó sin opciones al arquero uruguayo Washington Ortega. El balón terminó en el fondo de las redes y desató la euforia de la afición rojiamarilla presente en Cartago.

Alajuelense intentó reaccionar en los minutos finales, pero nunca encontró los caminos para inquietar seriamente a la defensa herediana, que manejó la ventaja con oficio hasta el pitazo final.

Con esta victoria, el Club Sport Herediano levanta el primer trofeo de la temporada y amplía su dominio en la Supercopa al convertirse en el máximo ganador de la competición con cuatro títulos. Para el Team, además del campeonato, el triunfo representa un golpe de autoridad de cara al inicio del Torneo de Apertura, mientras que Alajuelense deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en corregir detalles de cara al resto del semestre.