Esta semana entramos en modo Sele, pues la Tricolor se mide el viernes a Nicaragua, a las 8 de la noche en Managua. Además, el martes 9, a las 8 p.m., recibimos a Haití en el Estadio Nacional, en el camino rumbo al Mundial 2026.

El equipo de todos comenzó concentración el domingo, y este lunes trabajaron 17 jugadores en el Proyecto Goal. Algunos lo hicieron en cancha y otros en el gimnasio. Por la noche, tuvieron sesión de video. Este lunes llegaron Andy Rojas, Carlos Mora, Brandon Aguilera y Patrick Sequeira.

Uno de los últimos en incorporarse a la concentración fue Keylor Navas, que aterrizó en el Aeropuerto Juan Santamaría a las 11:15 p.m.

El portero Alexandre Lezcano, debía llegar después del partido de anoche entre San Carlos y Pérez Zeledón, pero este se jugará hoy a las 3 p.m.

Hablan los protagonistas

El delantero Andy Rojas espera un juego difícil ante los pinoleros. “Es complicado, la afición mete presión, pero nosotros debemos estar enfocados y, si hacemos las cosas bien, podemos tener un buen partido”, comenta.

Creichel Pérez agrega que estar con la selección estelar le recuerda su paso por las categorías menores. “Es un sueño que siempre quise: vestir esta camiseta y representarla. Se me da la oportunidad y espero hacerlo súper bien”.

Josimar Alcocer es joven, pero con experiencia internacional. Sobre el terreno de juego del Estadio Nacional de Managua, Nicaragua, indica que “siempre jugar en sintética es un poco más complicado, pero todos debemos estar preparados física y mentalmente”.

El jueves, a las 2 p.m., saldrán en vuelo chárter hacia Nicaragua.