Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En una escena sin precedentes dentro del panorama de la geopolítica mundial, el presidente de China, Xi Jinping, sorprendió al auditorio presente en la Casa Blanca al pronunciar directamente la emblemática consigna política del mandatario estadounidense Donald Trump: “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo).

El inusual gesto diplomático se dio en el marco de la reunión oficial entre ambos jefes de Estado en Washington, donde el líder chino apeló a la coincidencia de aspiraciones de crecimiento económico y desarrollo para ambas naciones como eje de la relación bilateral.

Foto: AFP.

Durante su intervención, Xi enfatizó que los objetivos de desarrollo de Pekín no tienen por qué chocar con las ambiciones de la Casa Blanca, planteando un escenario de cooperación entre las dos mayores economías del planeta.

“Damas y caballeros, queridos amigos: lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china y hacer grande a Estados Unidos de nuevo (Make America Great Again) pueden ir de la mano”, aseveró el mandatario chino ante la mirada de las delegaciones de ambas potencias.

🇨🇳🇺🇸 Xi Jinping pronunció la frase “Make America Great Again” durante su discurso en la Casa Blanca.



“Damas y caballeros, queridos amigos: lograr el gran rejuvenecimiento de la nación china y hacer grande a Estados Unidos de nuevo pueden ir de la mano”, dijo. pic.twitter.com/KkKTBP0B5f — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 24, 2026

La frase resonó de inmediato entre los asistentes y más tarde en redes sociales, al tratarse del uso directo del eslogan de campaña y gobierno de Trump por parte del máximo dirigente del Partido Comunista Chino.

El encuentro forma parte de una serie de acercamientos de alto nivel enfocados en definir las reglas del juego en materia de comercio, tecnología y geopolítica global, marcando un hito en la narrativa entre Washington y Pekín.