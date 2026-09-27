Xavi logra su primer triunfo al mando de Países Bajos

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Belgrado, Serbia (AFP) – Primer triunfo de Países Bajos con su nuevo seleccionador Xavi Hernández: en su segundo partido al frente de la Oranje, el entrenador español vio cómo su equipo vencía 1-2 en su visita a Serbia, este domingo en la segunda jornada del grupo 2 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Mexx Meerdink fue el gran artífice de esta victoria, consiguiendo los dos tantos de Países Bajos, primero anotando de penal en el minuto 30 y luego firmando el tanto del triunfo con la zurda en el 69′ tras recibir de Guus Til.

Entre medias, Serbia había empatado ante su público con una diana de Luka Jovic en el 46′.

En los últimos minutos los locales intentaron evitar la derrota, pero su rival controló bien la situación e incluso tuvo más oportunidades para haber ampliado la cuenta en el estadio Rajko Mitic, el popular “Marakana” de Belgrado.

La mala noticia de la tarde para Países Bajos fue la lesión del extremo del Liverpool Cody Gakpo, que se fue del terreno de juego cojeando y fue reemplazado por Ruben van Bommel en el minuto 17′.

Xavi llegó al banquillo de Países Bajos después de la salida de Ronald Koeman tras la decepcionante eliminación ante Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial.