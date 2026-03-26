Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La marca automotriz china Wuling, una de las más vendidas en el segmento de vehículos eléctricos (EV) en China, anunció su llegada oficial al mercado costarricense, marcando un paso clave en su expansión global.

Con presencia en más de 60 países y más de 1,28 millones de vehículos exportados, la compañía apuesta por Costa Rica como un mercado estratégico, impulsado por el crecimiento de la movilidad eléctrica, los incentivos gubernamentales y el desarrollo de infraestructura de carga.

Vehículos eléctricos en Costa Rica: nuevas opciones accesibles

La llegada de Wuling fortalece la oferta de vehículos eléctricos en Costa Rica, con un portafolio que incluye modelos como Bingo, Bingo Plus, Starlight S y E-Van Max. Estas opciones están diseñadas para atender distintos segmentos, desde movilidad urbana hasta soluciones comerciales.

Según Eduardo Sime, gerente de ventas de la marca en el país, el objetivo es ofrecer alternativas accesibles, eficientes y con tecnología moderna para el consumidor costarricense.

Alianza global impulsa la expansión de Wuling

Wuling forma parte de una poderosa alianza automotriz junto a SAIC Motor y General Motors, lo que le permite operar con escala global, innovación tecnológica y una fuerte presencia en mercados internacionales.

Esta unión estratégica posiciona a la marca como un actor relevante en la transformación hacia la movilidad sostenible a nivel mundial.

Costa Rica como hub de movilidad eléctrica

Para José Alcázar, jefe de marca en el país, Costa Rica tiene el potencial de convertirse en un hub regional en movilidad eléctrica. La empresa buscará consolidarse en el mercado local mediante el fortalecimiento de la infraestructura, el acceso a financiamiento y la educación del consumidor.

El crecimiento del sector responde también a una mayor conciencia ambiental por parte de los usuarios, así como a los beneficios económicos asociados al uso de vehículos eléctricos, como menores costos en mantenimiento y combustible.

Distribución y respaldo en el mercado local

La marca llega al país de la mano de Smart Cars by Grupo Cori Motors, distribuidor autorizado con más de 17 años de experiencia en la industria automotriz.

Este respaldo garantiza soporte posventa, acompañamiento al cliente y confianza en la adquisición de vehículos eléctricos en Costa Rica.

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