El ente rector de la natación, World Aquatics (AQIU, por sus siglas en inglés), anunció la suspensión provisional del entrenador costarricense Francisco Rivas tras abrir una investigación por supuesto acoso y presunto abuso contra atletas.

Rivas, quien entrenó a deportistas como Claudia Poll, fue acusado por la nadadora y otros nadadores nacionales tras presuntamente incurrir en comportamientos inapropiados como agresiones y acoso.

AQIU informó que el denunciado no podrá ejercer actividades profesionales relacionadas con la disciplina, mientras la investigación avanza.

“Durante la suspensión provisional, al Sr. Rivas Espinoza no se le permite ocupar ningún cargo, incluyendo el de entrenador, dentro de World Aquatics, cualquier Organización Continental de World Aquatics, o cualquier Federación Miembro de World Aquatics, incluidos los clubes afiliados o entidades reconocidas”, informó la entidad.

Posición de autoridades del deporte nacional

La Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (FECODA), emitió un comunicado respecto al tema y afirman que se tomó la decisión a nivel internacional para salvaguardar la confianza en este tipo de disciplinas.

“La Unidad de Integridad Acuática (AQIU) ha iniciado una investigación sobre las denuncias de acoso y abuso a atletas por parte del entrenador costarricense, Sr. Francisco Rivas Espinoza. Esta decisión se ha tomado para salvaguardar la confianza pública en la integridad de los deportes acuáticos y proteger el bienestar de quienes participan en este deporte”, mencionaron.

Extra intentó contactar a Rivas respecto a la suspensión; sin embargo, no se recibió respuesta al cierre de edición.

Jorge Alpízar Solano

Periodista Grupo Extra