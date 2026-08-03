Williams pone al Saprissa a volar

El Deportivo Saprissa vuelve a ser contundente y se lleva los tres puntos, esta vez por el Torneo Apertura 2026, ante la Asociación Deportiva San Carlos.

Era una gran incertidumbre lo que podrían hacer los norteños, quienes por deudas se perdieron el primer juego del certamen, además que estuvieron en huelga y el panorama no era muy claro.

Sin embargo, nos topamos al cuadro dirigido por Walter Centeno que supo enfrentar a un Monstruo que en casa deseaba sacar el marcador con holgura.

En la primera parte no hubo goles y no se movían las redes. Se veía mejor el cuadro visitante. En el complemento, al 64’ marca de cabeza el panameño Newton Williams. El balón le quedó dentro del área y él acató a golpear el cuero hacia atrás.

Pero 5 minutos después el pana volvería a celebrar cuando en el área recibe pase del cubano Luis Javier Paradela.

Fue evidente que los cambios de Williams, Bancy Hernández y David Guzmán favorecieron el accionar de los tibaseños.

El gol de la honra lo define Kenneth Cerdas (83’) cuando ve mal ubicado al portero Abraham Madriz y le vulnera la cabaña.

El cuadro de don Ricardo marcha con marca perfecta de dos jugados y dos ganados. Le están saliendo bien el trabajo al “Pelícano”.

Saprissa puso en el terreno de juego a Abraham Madriz, Kendall Waston, Mathias Elizondo, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Joseph Mora, Jefferson Brenes, Gerson Torres, Andrey Soto, Orlando Sinclair y Luis Javier Paradela. D.T.: Hernán Medford.

Los visitantes apostaron por José David Vega, Jefry Valverde, Pablo Fonseca, Christian Martínez, Allen Guevara, Roberto Córdoba, Gerardo Castillo, Jorman Aguilar, Jeikel Venegas, Jean Carlo Agüero y Jefferson Rivera. D.T.: Walter Centeno.