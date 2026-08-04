Whisky, olla de carne y pasaporte entran a canasta del IPC

Artículos serían parte del cálculo en la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) agregó 43 artículos a la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto debido a la actualización metodológica que se realiza cada 5 años.

Nelson Castillo, coordinador del IPC, explicó que para formar parte de la canasta, los bienes y servicios deben representar un 0,05% del gasto reportado por los hogares según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), o que sean consumidos por más del 7% de las familias costarricenses.

Entre los artículos que ingresan, el INEC destacó los siguientes:

  • Bebidas hidratantes
  • Arándanos
  • Leche entera líquida
  • Whisky
  • Uniforme escolar
  • Pantaloneta de hombre
  • Servicios de mantenimiento para la vivienda
  • Cuidado de personas en el hogar
  • Servicio de jardinería
  • Olla arrocera
  • Medicamentos para problemas de piel
  • Servicios de psicología
  • Clases recreativas
  • Olla de carne
  • Seguro obligatorio para vehículo
  • Bloqueador solar y bronceador
  • Pasaporte

Además, 30 artículos dejarían de formar parte del IPC a partir de la medición de julio.

  • Queque
  • Repollo
  • Apio
  • Avena
  • Pepino
  • Sardina enlatada
  • Traje entero para hombre
  • Olla de metal
  • Cama
  • Servicio de pediatría
  • Peajes
  • Textos educativos
  • Educación parauniversitaria
  • Filete de pescado en restaurantes
  • Bolso para mujer
  • Fotocopias
  • Enjuague bucal

La canasta aumentó a 293 bienes y servicios, un aumento de 4 artículos con respecto a la cifra anterior.