Whisky, olla de carne y pasaporte entran a canasta del IPC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) agregó 43 artículos a la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto debido a la actualización metodológica que se realiza cada 5 años.
Nelson Castillo, coordinador del IPC, explicó que para formar parte de la canasta, los bienes y servicios deben representar un 0,05% del gasto reportado por los hogares según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), o que sean consumidos por más del 7% de las familias costarricenses.
Entre los artículos que ingresan, el INEC destacó los siguientes:
Además, 30 artículos dejarían de formar parte del IPC a partir de la medición de julio.
La canasta aumentó a 293 bienes y servicios, un aumento de 4 artículos con respecto a la cifra anterior.