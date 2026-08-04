Whisky, olla de carne y pasaporte entran a canasta del IPC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) agregó 43 artículos a la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto debido a la actualización metodológica que se realiza cada 5 años.

Nelson Castillo, coordinador del IPC, explicó que para formar parte de la canasta, los bienes y servicios deben representar un 0,05% del gasto reportado por los hogares según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), o que sean consumidos por más del 7% de las familias costarricenses.

Entre los artículos que ingresan, el INEC destacó los siguientes:

Bebidas hidratantes

Arándanos

Leche entera líquida

Whisky

Uniforme escolar

Pantaloneta de hombre

Servicios de mantenimiento para la vivienda

Cuidado de personas en el hogar

Servicio de jardinería

Olla arrocera

Medicamentos para problemas de piel

Servicios de psicología

Clases recreativas

Olla de carne

Seguro obligatorio para vehículo

Bloqueador solar y bronceador

Pasaporte

Además, 30 artículos dejarían de formar parte del IPC a partir de la medición de julio.

Queque

Repollo

Apio

Avena

Pepino

Sardina enlatada

Traje entero para hombre

Olla de metal

Cama

Servicio de pediatría

Peajes

Textos educativos

Educación parauniversitaria

Filete de pescado en restaurantes

Bolso para mujer

Fotocopias

Enjuague bucal

La canasta aumentó a 293 bienes y servicios, un aumento de 4 artículos con respecto a la cifra anterior.