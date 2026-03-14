¿Westcol y Toledo harán tema juntos? Esto dice el colombiano

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Grupo Extra tuvo acceso exclusivo para conversar con el popular streamer colombiano Westcol durante la primera fecha del PicNic Festival Centroamérica, que se realiza este 14 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, donde el creador de contenido reveló en primicia su interés por colaborar con el cantante costarricense Toledo.

El streamer aseguró que el artista nacional y él serían una “sinergia que no hay fallo”, por lo que no descarta que en el futuro puedan desarrollar algún proyecto musical juntos.

“Ojalá pronto haya un artista costarricense para poder sacar una W Sound. Aquí hay bastantes, yo sé que acá (Costa Rica) hay una leyenda, Toledo. Si es una leyenda, para mí sería un honor”, expresó el influencer.

Fotografía Randall Sandoval

Westcol, considerado una de las figuras más influyentes del streaming en habla hispana, también aprovechó el espacio para hablar sobre su paso por Costa Rica, país que, según comentó, lo ha recibido con mucho cariño en diferentes ocasiones.

Además, destacó el ambiente que se vive en el festival y la energía del público que se dio cita en el evento.

El colombiano explicó que una de las plataformas desde donde impulsa proyectos musicales es W Sound, iniciativa enfocada en la producción y promoción de música urbana y en la creación de colaboraciones entre artistas.

A través de W Sound, Westcol ha promovido proyectos junto a figuras de la industria como el productor colombiano Ovy On The Drums y el cantante Beéle, apostando por desarrollar nuevas propuestas musicales que han logrado posicionarse en plataformas digitales.