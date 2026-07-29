Webb trae la novena

Santo Domingo, República Dominicana.- La delegación costarricense continúa ampliando su cosecha de medallas. El taekwondista Julián Webb ganó la medalla de bronce en la categoría de más de 87 kilogramos, consolidando otra destacada actuación para el país.

Con esta conquista, el taekwondo reafirma su dominio como la disciplina más exitosa para Costa Rica en la presente edición del certamen, al registrar un total de cinco preseas: dos de oro, una de plata y dos de bronce. Además, este resultado marca un hecho histórico para el deporte, al convertirse en la edición de los Juegos en la que más medallas ha obtenido.