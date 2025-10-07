El defensor de la selección nacional de Costa Rica, Kendall Waston, atendió a la prensa y señala a los principales atacantes del combinado de Honduras, Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

El “Gigante” Kendall, ya analizó a los delanteros catrachos, para así poder frenar esa sinergia que ambos pudieron desplegar ante el Club Sport Cartaginés y frenar el ataque hondureño.

El zaguero nacional trabajó de lleno con el grupo, previo al duelo en el Estadio General Francisco Morazán en San Pedro Sula.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador