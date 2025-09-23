El nombre de Kendall Waston ha sonado para la Selección Nacional tras el momento crítico que atraviesa la escuadra tricolor.

Waston pasa un gran momento con el Deportivo Saprissa, ya que anoche le anotó dos goles al Pérez Zeledón, por lo que se le fue consultado si ya había hablado con alguien de la Federación sobre un posible regreso a la Sele. Kendall está anuente a regresar.

“La verdad no, no he hablado con nadie, pienso que solo toca esperar, solo toca esperar a ver si así lo deciden. Obviamente yo super feliz, y si no, siempre voy a respetar las decisiones pensando en el beneficio de la Selección, y nosotros como buenos chicos vamos a estarle mandando las buenas vibras”, dijo el defensor.

Con los goles ante los Guerreros del Sur, Waston levanta la mano para tomar la batuta de la Selección.

“Tengo que hacer las cosas bien acá y tratar de mejorar constantemente, y obviamente que eso como cuando algún jugador está haciendo tal vez bien las cosas, va a ser bien visto para otras oportunidades“, mencionó.

Kendall Waston es un verdugo recordado por Honduras, próximo rival de la Sele en la eliminatoria.