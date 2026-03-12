“Washi” revela la clave

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Figura del partido entre Los Ángeles F.C. y Liga Deportiva Alajuelense en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El portero uruguayo Washington Jesús Ortega Olivera fue el mejor manudo y la propia confederación lo galardonó al final del tiempo reglamentario. Tras el juego reveló detalles del cambio que ha tenido el cuadro erizo.

¿Dónde nace este resultado?

En el esfuerzo que hicieron los compañeros para llevar un resultado, el cual creo que, si hablamos antes, es un resultado que sirve mucho. Se nos escapó quizás el triunfo ahí al final, pero bueno, vamos a nuestra casa a intentar sacar este resultado y poder pasar, que hace muchos años que no se pasa. Hicimos un grandísimo partido, gracias al esfuerzo de los compañeros contra un gran rival, una jerarquía tremenda, y bueno, pudimos llegar a un resultado importante.

¿En qué ha cambiado la Liga, qué hablaron?

Eso no te lo puedo decir, fue una charla que tuvimos como grupo y también con el profe. Después el trabajo siempre fue el mismo, trabajamos de la mejor manera y la institución te da todo para que lo puedas hacer. Todavía falta y hay que seguir trabajando.

¿Pudo cambiar camiseta con Lloris?

Sí, muy bien, hablamos un poco de (Rodrigo) Bentancur, el uruguayo que jugó con él en Tottenham.

Ahí pudimos hablar un rato. La verdad es que muy bien, es un campeón del mundo.

¿Quién se llevó la camisa de Son?

No sé, no sé quién se llevó la camiseta de Son.