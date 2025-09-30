El delantero del Deportivo Saprissa, Warren Madrigal regresó a los terrenos de juego luego de haber sufrido una fractura de peroné del pie izquierdo.

El atacante tibaseño entró en el segundo tiempo contra el Cartaginés, donde se mostró participativo, corriendo diagonales y siendo agresivo a la hora de la presión tras pérdida del balón.

El ariete morado se mostró contento por su regreso, sintiéndose contento y rejuvenecido, luego de haber pasado tanto tiempo de las canchas.

¿Cómo se sintió 427 días después de su último partido con Saprissa?

La verdad muy feliz, me sentí como cuando debuté, la verdad sentí como que fue mi primer partido acá y la verdad muy agradecido por la gente porque fue un lindo recibimiento y sé que me tienen mucho cariño, igual el cariño que yo les tengo.

¿Está al 100%?

Sí, sí, la verdad, te digo no al 100% porque no me voy a sentir al 100% pero físicamente me siento muy bien, sé que conforme vayan pasando los días, los entrenamientos, los partidos, ya me voy a ir adaptando y tengo que seguir trabajando.

¿Le ilusiona volver a la selección?

La selección siempre me ilusiona, siempre va a ser mi sueño jugar con la selección porque para mí representar a Costa Rica es algo inexplicable y la verdad, me toque o no me toque, voy a apoyar y ojalá pueda estar.

¿Se puede ilusionar el saprissista con esa 41?

Hasta yo me ilusiono, la verdad, entonces esperemos que todo salga bien, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando, todos anhelamos la 41.